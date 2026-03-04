Frosinone-Pescara 2-2 partita pazzesca a dir poco | cronaca tabellino e voti

La partita tra Frosinone e Pescara si è conclusa con un punteggio di 2-2. Il Pescara era in vantaggio per 2-0 fino al minuto 85, quando il Frosinone è riuscito a segnare due gol in pochi minuti, recuperando lo svantaggio e pareggiando. La gara è stata caratterizzata da un cambio di situazione negli ultimi minuti, con i padroni di casa che sono riusciti a trovare il gol del pareggio.

2-2, per una beffa vera. Il Pescara fino al minuto 85 vinceva per 2-0 a Frosinone, poi una gara strana ha cambiato di verso e ha consentito ai padroni di casa di acciuffare un pari pesante in una manciata di minuti. Mille emozioni (specialmente nel primo tempo) e mille polemiche (che presumibilmente dureranno anche nei prossimi giorni) per un Frosinone-Pescara che fa storia. Adesso testa già a domenica per lo scontro diretto fondamentale contro il Bari. Ma c'è tanto rammarico per la doppietta di Di Nardo non capitalizzata per via del rigore di Calò (con espulsione di Altare) e della rete di Raimondo in pieno recupero. Per la partita... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara calcio: rimonta Frosinone, da 0-2 a 2-2. Rimpianti enormi. Alla vigilia i biancazzurri avrebbero firmato per il pari. Ma a 10? dall’epilogo avevano la partita in pugno (doppietta di Di Nardo). Nel finale, appunto, rigore per i ciociari e espulsione di Altar ... rete8.it

DIRETTA/ Frosinone Pescara (risultato finale 2-2): decisiva l’espulsione di Altare! (Serie B, 4 marzo 2026)Diretta Frosinone Pescara, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Stirpe per il ventottesimo turno della Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

#SerieB, #FrosinonePescara sospesa 8 minuti per lancio di un petardo dal settore ospiti: poi #DiNardo segna con #Cittadini infortunato, goal annullato dal Var a Calvani x.com

CLAMOROSO ALLO STIRPE: SUCCEDE DI TUTTO DURANTE FROSINONE PESCARA - Dal settore ospiti piovono petardi in campo, con l'arbitro costretto ad interrompere il gioco al 25° minuto; - Il gioco riprende dopo circa 7 minuti ma poco dopo Cittadi facebook