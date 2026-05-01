Padova-Pescara 1-0 il Delfino si butta via | cronaca tabellino e voti

Nella partita tra Padova e Pescara, il risultato finale è stato di 1-0. La gara si è decisa all’ultimo minuto con un gol di Pastina, che ha sfruttato un'azione conclusasi con un tiro di grande precisione. Prima di questo, il Pescara aveva sbagliato un calcio di rigore con Russo, lasciando spazio a un finale amaro. La sconfitta potrebbe avere ripercussioni importanti sulla classifica del team abruzzese.

Forse la partita di Padova è quella che condannerà il Pescara, anche se non ancora tutto è perduto. Di certo, la sconfitta per 1-0 maturata al 94' con eurogol di Pastina dopo che il Pescara aveva fallito un calcio di rigore con Russo è di quelle pesantissime e che possono davvero decidere la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Pescara-Catanzaro 0-2, crisi senza fine per il Delfino: cronaca, tabellino e voti Leggi anche: Pescara-Sampdoria 1-2, Delfino rimontato e beffato nel finale: cronaca, tabellino e voti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SERIE B | Padova, è festa sia! Pescara battuto 1-0, Pastina fa esplodere l'Euganeo al 94'!; Padova-Pescara 1 maggio 2026: arbitro, precedenti e statistiche; Padova-Pescara, trasferta vietata agli ospiti. Ecco chi può entrare; Trasferta amara in Liguria, il Padova si inchina e per la salvezza c'è ancora da sudare. Padova-Pescara 1-0, il Delfino si butta via: cronaca, tabellino e votiRusso sbaglia un rigore, Pastina in pieno recupero regala ai padroni di casa la salvezza e spinge gli ospiti verso la C ... ilpescara.it Padova-Pescara 1-0, le pagelle: Sorrentino e Pastina decisivi, Russo condanna il DelfinoRisultato finale del match: Padova-Pescara 1-0. PADOVA Sorrentino 7,5 - Nel primo tempo non è chiamato a particolari interventi, nella ripresa. tuttomercatoweb.com Calcio Padova-Pescara Calcio sempre ferme sullo 0-0 dopo un'ora di gioco. Seguite la nostra CRONACA TESTUALE! - facebook.com facebook Padova evoca bellissimi ricordi ai tifosi del Pescara. Il 20 aprile del 2012 infatti vinse una partita che entrò di diritto nella storia del club, cioè lo 0-6 con cui la squadra allenata da Zeman vinse un match molto importante per la promozione in Serie x.com