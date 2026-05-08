Nel pomeriggio di ieri, presso uno studio notarile, è stato firmato l’atto che ufficializza il cambio di gestione di “Pesc ’e zuccher”. L’evento riguarda il progetto “Pesce di Zucchero Re-Start” e segna un passaggio importante nel percorso amministrativo legato all’attività. L’atto notarile è stato firmato alla presenza delle parti coinvolte, portando a una modifica ufficiale nella gestione dell’impresa.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, presso lo studio notarile Ambrogio Romano, è stato formalizzato l’atto che segna ufficialmente l’avvio del progetto “Pesce di Zucchero Re-Start”. La gestione dello storico forno è stata affidata a Luigi Micco, titolare di Forì e Vivi Sannio, selezionato tramite bando pubblico con l’obiettivo di restituire nuova energia a uno dei luoghi più identitari della città. «È motivo di grande orgoglio partecipare ancora una volta a un progetto di città e, in questo caso, assumere la gestione di un’attività che ha accompagnato intere generazioni, tra un cornetto e un panino, diventando parte della memoria collettiva di Benevento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Pesc ’e zuccher” ha un nuovo gestore: firmato l’atto che sancisce il passaggio di gestione

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