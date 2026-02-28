Nuovo gestore per il servizio di igiene urbana a Francavilla | cosa cambia e tutto quello che c' è da sapere
A partire dal 1° marzo, il servizio di igiene urbana a Francavilla al Mare sarà gestito da Rieco spa, scelto attraverso una gara europea. La società si occuperà della raccolta e della gestione dei rifiuti nel territorio comunale, sostituendo il precedente gestore. Questa novità coinvolge direttamente i cittadini e le modalità di smaltimento dei rifiuti nella città.
Rivoluzione igiene urbana a Francavilla al Mare dove, a partire dal 1° marzo, il servizio sarà gestito dal nuovo operatore Rieco spa, individuato a seguito di gara europea; si occuperà della raccolta e gestione di rifiuti sul territorio comunale.In questa fase iniziale, i servizi continueranno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Addio ai controlli caldaie, cosa cambia dal 2026 e perché: tutto quello che c’è da sapere
Gioielli per i denti: dalla sicurezza all'igiene, al costo. L'esperto italiano che li personalizza spiega tutto quello che c'è da sapere sulla gestione dei grillzNati nella cultura rap degli anni Ottanta e Novanta, oggi i grillz sono entrati nell’immaginario fashion globale.
Una raccolta di contenuti su Nuovo gestore.
Temi più discussi: Servizio di nettezza urbana, approvato il piano di lavoro per individuare il nuovo gestore; Registro pubblico delle opposizioni; La Mensa Campus Nord ti aspetta con una nuova gestione; Nuovo gestore unico per l’acqua, tutti i nodi della Corte di conti.
Servizio di nettezza urbana, approvato il piano di lavoro per individuare il nuovo gestoreLa convenzione – contratto che attualmente disciplina il servizio di nettezza urbana svolto da Aprica S.p.A. scade il 31 ... cremonaoggi.it
Le Bettole, ecco il futuro disegnato dal nuovo gestore. E su via Copelli...In Commissione Sport a Varese l'audizione di Giuseppe Marzotto, rappresentante della Varese Turf & Sport srl, che ha stilato l'elenco dei lavori necessari ad arrivare all'apertura della stagione ippic ... varesenoi.it
` Si comunica che l’attività di Afol Café presso il Centro civico Agorà terminerà sabato 28 febbraio 2026. Attualmente, sono in corso le procedure volte all’individuazione del nuovo gestore. Ci scusiamo per la - facebook.com facebook