Nuovo gestore per il servizio di igiene urbana a Francavilla | cosa cambia e tutto quello che c' è da sapere

A partire dal 1° marzo, il servizio di igiene urbana a Francavilla al Mare sarà gestito da Rieco spa, scelto attraverso una gara europea. La società si occuperà della raccolta e della gestione dei rifiuti nel territorio comunale, sostituendo il precedente gestore. Questa novità coinvolge direttamente i cittadini e le modalità di smaltimento dei rifiuti nella città.