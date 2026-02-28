Nuovo gestore per il servizio di igiene urbana a Francavilla | cosa cambia e tutto quello che c' è da sapere

A partire dal 1° marzo, il servizio di igiene urbana a Francavilla al Mare sarà gestito da Rieco spa, scelto attraverso una gara europea. La società si occuperà della raccolta e della gestione dei rifiuti nel territorio comunale, sostituendo il precedente gestore. Questa novità coinvolge direttamente i cittadini e le modalità di smaltimento dei rifiuti nella città.

Rivoluzione igiene urbana a Francavilla al Mare dove, a partire dal 1° marzo, il servizio sarà gestito dal nuovo operatore Rieco spa, individuato a seguito di gara europea; si occuperà della raccolta e gestione di rifiuti sul territorio comunale.In questa fase iniziale, i servizi continueranno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

