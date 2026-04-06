Chi ha firmato il tailleur color crema che Kate Middleton ha indossato alla messa di Pasqua 2026

Durante la messa di Pasqua del 2026, Kate Middleton ha indossato un tailleur color crema. Si tratta di un completo firmato da un noto stilista di moda, scelto per l’occasione. La duchessa ha partecipato all’evento dopo due anni di assenza, optando per un look elegante e appropriato alla celebrazione religiosa. La scelta del vestito ha suscitato attenzione tra i media e i presenti all’evento.

Kate Middleton è tornata alla tradizionale messa di Pasqua dopo due anni di assenza e lo ha fatto con un look glamour e primaverile: ecco chi ha firmato il suo tailleur color crema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Kate Middleton ha partecipato alla funzione pasquale con la sua famiglia indossando un abito midi di Self-Portrait facebook

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