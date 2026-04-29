Bari guerra alle blatte | nuovi obblighi per privati e condomini

A Bari sono stati stabiliti nuovi obblighi di deblattizzazione per privati e condomini, validi fino al 31 dicembre 2026. Chi possiede un immobile o gestisce un condominio deve adottare specifiche misure per il controllo delle blatte. Queste disposizioni coinvolgono interventi periodici e pratiche di prevenzione, con l'obiettivo di contenere la presenza di insetti negli edifici residenziali e commerciali della città.

? Cosa sapere Bari impone nuovi obblighi di deblattizzazione per privati e condomini fino al 31 dicembre 2026.. Il piano coordinato tra Comune e gestori mira a bloccare la diffusione di patogeni.. L’ordinanza sindacale per il contrasto alle infestazioni di blatte è entrata in vigore a Bari, stabilendo nuovi obblighi di deblattizzazione che coinvolgono anche i privati e i condomini fino al 31 dicembre 2026. Il provvedimento, emanato dalla Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene, punta a neutralizzare i rischi sanitari legati alla possibile diffusione di microrganismi patogeni causata dai Blattodea antropofili, integrando le azioni del settore pubblico con quelle dei soggetti privati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, guerra alle blatte: nuovi obblighi per privati e condomini Notizie correlate Roma, guerra alle zanzare: nuove regole e obblighi per i cittadini? Cosa sapere Il Comune di Roma ha approvato l'ordinanza 2026 per il controllo delle zanzare. Nei condomini è vietato occupare i pianerottoli con mobili privatiAnche oggetti apparentemente innocui, come armadietti, scarpiere o mobili, se collocati stabilmente nei pianerottoli possono costituire un uso...