Lavori in corso Marrucino Aca sospende l' erogazione dell' acqua potabile

L'Aca ha sospeso l’erogazione dell’acqua potabile tra martedì e mercoledì a Chieti, a causa di lavori urgenti di sostituzione di un tubo danneggiato scoperto durante i lavori di rifacimento di corso Marrucino. La sospensione mira a permettere il ripristino delle condutture e garantire la sicurezza dell’acqua. La strada resterà chiusa al traffico durante le operazioni e si prevede che i lavori durino tutta la notte.

Sospensione idrica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio a Chieti: lo ha disposto l'Aca per poter effettuare lavori urgenti di sostituzione tubo idrico ammalorato emerso dal cantiere di rifacimento del primo tratto di corso Marrucino. Aca procederà alla sospensione dell'erogazione.