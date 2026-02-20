Università degli Studi Link percorsi abilitanti 60 30 e 36 cfu | aperto il bando per posti vacanti Domande entro il 23 febbraio

L’Università degli Studi Link ha aperto un nuovo bando per coprire i posti vacanti nei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 crediti. La causa è la necessità di formare nuovi docenti per le scuole di primo e secondo grado, in risposta alla domanda crescente nel settore dell’istruzione. Chi desidera partecipare deve inviare la domanda entro il 23 febbraio. Il decreto rettorale n. 2873 del 16 febbraio 2026 ha ufficializzato questa opportunità, che riguarda studenti e aspiranti insegnanti interessati a specializzarsi.

Con Decreto Rettorale n. 2873 del 16 febbraio 2026, l'Università degli Studi Link ha pubblicato un nuovo bando per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della presenza di posti ancora disponibili in.