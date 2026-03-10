Tennis Indian Wells | avanti Alcaraz e Djokovic oggi in campo Sinner

Al Masters 1000 di Indian Wells, la competizione continua con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che hanno superato con successo i loro incontri. Oggi sul campo ci sarà anche Jannik Sinner, pronto a scendere in campo. La giornata promette altri momenti di tennis intenso sulla superficie californiana, mentre il torneo si avvicina alle fasi decisive.

Le ultime dal Masters 1000 di Indian Wells, prima grande prova della stagione 2026. Sul cemento californiano, i protagonisti del circuito maschile hanno regalato spettacolo nella serata di ieri fino a tarda notte. In campo anche il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, che ha rischiato grosso. Lo spagnolo è andato in difficoltà con Arthur Rinderknech. Il francese si è aggiudicato il primo set al tie-break per 8-6, ma lo spagnolo ha reagito con autorità vincendo 6-7(8) 6-3 6-2. Agli ottavi lo attende Casper Ruud, che ha recuperato contro il monegasco Valentin Vacherot (3-6 6-3 6-4). Una sfida che richiama alla memoria la finale degli US Open 2022. 🔗 Leggi su Sportface.it

