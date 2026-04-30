Quando è la Festa della mamma 2026 e perché si festeggia la seconda domenica di maggio

La Festa della mamma in Italia si svolge ogni anno nella seconda domenica di maggio. In passato, questa celebrazione aveva una data fissa, l’8 maggio. La data attuale viene scelta per riproporre la tradizione di onorare le madri in un giorno che cade di domenica, facilitando la partecipazione e i festeggiamenti. La ricorrenza è dedicata a celebrare il ruolo materno e l’affetto tra genitori e figli.

La Festa della mamma in Italia si celebra la seconda domenica di maggio: in passato c'era una data fissa, l'8 maggio. Quest'anno cade domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it APRIAMO I REGALI DI BABBO NATALE E GLI FACCIAMO I BISCOTTI ALLA VIGILIA DI NATALE... Notizie correlate Oggi è la festa del papà, perché si festeggia il 19 marzo(Adnkronos) – Oggi, 19 marzo, è il giorno in cui in Italia si festeggiano i papà. San Valentino, perché si festeggia il 14 febbraio e com’è nata la festa degli innamoratiRoma, 14 febbraio 2026 – San Valentino rappresenta una delle ricorrenze più celebrate al mondo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’anno; Festa della Liberazione 2026; Perché si celebra il 25 aprile? Il significato della Festa della Liberazione; Quando si celebra la Festa della Mamma quest'anno? E tutto quello che non sai su questa ricorrenza. Quando si celebra la Festa della Mamma quest’anno? E tutto quello che non sai su questa ricorrenzaLa Festa della mamma 2026 è il 10 maggio. Scopri le origini antiche di questa ricorrenza, come si celebra in Italia e nel mondo e le idee più belle per festeggiarla in modo autentico. greenme.it Festa della Mamma 2026, in che giorno si celebra quest’annoLa Festa della Mamma è senza dubbio una delle celebrazioni più attese dell’anno. Un momento in cui riscoprire la bellezza e l’importanza di una figura fondamentale a tutte le età, centrale nella ... dilei.it #Tg2000 - Papa Leone: in Africa una festa della fede, ricchezza inestimabile per il mio ministero #29aprile #Tv2000 #PapaLeone #LeoneXIV #Vaticano #Africa #UdienzaGenerale #Papa #Pope #Fede #Vatican #Chiesa - facebook.com facebook Gli episodi di intolleranza intorno al 25 Aprile, festa della libertà, fino all'arresto di un giovane che a Roma ha sparato contro due dimostranti Anpi, accusato di tentato omicidio, sono segnali pericolosi. Il linguaggio dell'odio, ovunque, semina violenza. x.com