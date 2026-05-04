La festa della mamma si celebra in diversi momenti dell’anno in tutto il mondo, con tradizioni e origini che risalgono a tempi antichi. La sua data varia da paese a paese e spesso si basa su ricorrenze religiose o civili, mantenendo vivo il legame con il ruolo materno. Oggi questa giornata rappresenta un’occasione per ricordare e apprezzare il contributo delle madri nella società.

C i sono ricorrenze che si segnano sul calendario e altre che, anche senza una data precisa, trovano comunque il modo di farsi ricordare. La Festa della mamma appartiene un po’ a entrambe: cambia giorno, cambia forma, cambia persino significato a seconda dei Paesi, eppure resta riconoscibile ovunque. Non è solo una celebrazione. È un momento sospeso, quasi una pausa dentro il ritmo veloce della quotidianità, in cui si prova a dare un nome a qualcosa che spesso resta implicito. Un gesto, una telefonata, un pensiero: modi diversi per dire grazie a una presenza che, nella maggior parte dei casi, è stata continua, discreta, fondamentale. Eppure, dietro questa giornata così familiare, non c’è una storia lineare.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Festa della mamma: quando nasce, perché si celebra e qual è il suo significato oggi. Un viaggio tra origini antiche e tradizioni nel mondo

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