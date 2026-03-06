Si svegliano gli orsi e tornano anche Bambina e i suoi tre cuccioli | l'appello del Parco d'Abruzzo

Con la fine dell’inverno, gli orsi marsicani escono dalle tane e tornano in superficie. Da alcune settimane è stata avvistata anche l’orsa Bambina insieme ai suoi tre cuccioli. Il Parco d’Abruzzo ha diffuso un appello per chiedere di non pubblicare immagini o indicazioni sulle loro posizioni sui social network.