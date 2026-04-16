Messi non gioca l'amichevole con l'Argentina e l'organizzatore gli fa causa | è accusato di frode

Messi non ha preso parte all'amichevole dell'Argentina a Miami dello scorso ottobre. L'organizzazione che aveva gestito l'evento ha intentato una causa contro il calciatore, il suo agente e la federazione, accusandoli di frode e di aver violato gli accordi relativi alla partecipazione alla partita. La vicenda si è svolta nel contesto di una disputa legale legata all'assenza del giocatore dall'incontro.

L'azienda che ha organizzato le amichevoli dell'Argentina a Miami lo scorso ottobre, ha fatto causa a Messi, all'agente e alla federazione per la sua mancata partecipazione alla partita.🔗 Leggi su Fanpage.it Sie wollte die lesbische Beziehung beenden… und beschloss, ihre Freundin für immer loszuwerden Notizie correlate Epatite A a Napoli, c’è l’inchiesta della Procura. L’ipotesi: “Messi in vendita frutti di mare contaminati”Inchiesta della Procura e dei carabinieri del Nas di Napoli sul focolaio di Epatite A in Campania e nel basso Lazio. Turista si fa male durante un’escursione all’Osservatorio di Capri: salvata con l’elicotteroL'escursionista è stata salvata grazie all'intervento della Guardia di Finanza e del 118 ed è stata affidata alle cure dei sanitari. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Messi non gioca in amichevole, l’organizzatore gli fa causa e chiede 7 milioni; Marcelo tradisce Ronaldo: Ecco perché giocare contro Messi era più difficile; Genoa, ufficiale un rinnovo fino al 2028; La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa. Messi non gioca in amichevole, l’organizzatore gli fa causa e chiede 7 milioniL’argentino avrebbe dovuto giocare almeno 30 minuti in ogni partita ... msn.com Messi e Maradona: tra talento e timidezza Quando il talento incontra il mito, nascono racconti che vanno oltre il campo. Nel 2007, Lionel Messi raccontava così il suo rapporto con Diego Armando Maradona, tra ammirazione e naturale timidezza. "Maradona di facebook Credo di aver già visto 6 o 7 volte dal vivo Lamine Yamal. La maniera come tocca il pallone è totalmente differente dal resto del mondo. Così come dal vivo l’ho vista toccare in maniera differente a Messi, Totti, Baggio, Neymar, Iniesta, Veron, Kakà, Cassano, R x.com