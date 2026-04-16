Messi non gioca l'amichevole con l'Argentina e l'organizzatore gli fa causa | è accusato di frode

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Messi non ha preso parte all'amichevole dell'Argentina a Miami dello scorso ottobre. L'organizzazione che aveva gestito l'evento ha intentato una causa contro il calciatore, il suo agente e la federazione, accusandoli di frode e di aver violato gli accordi relativi alla partecipazione alla partita. La vicenda si è svolta nel contesto di una disputa legale legata all'assenza del giocatore dall'incontro.

L'azienda che ha organizzato le amichevoli dell'Argentina a Miami lo scorso ottobre, ha fatto causa a Messi, all'agente e alla federazione per la sua mancata partecipazione alla partita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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