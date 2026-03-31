Tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri del Nas hanno condotto controlli in vari ospedali italiani, riscontrando che circa il 50% dei pasti serviti nelle mense presenta problemi di sicurezza. Le ispezioni hanno evidenziato la presenza di cibo scaduto, sporcizia e insetti, con numerosi casi di irregolarità riscontrate durante le verifiche.

Un’ indagine a tappeto dei Carabinieri del Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 ha rivelato uno scenario preoccupante: quasi metà dei pasti serviti negli ospedali italiani non rispetta i requisiti minimi di sicurezza alimentare. Su 558 strutture ispezionate, 238, pari al 42,7%, sono risultate fuori norma, con situazioni che hanno richiesto interventi immediati a tutela dei pazienti. Leggi anche: Regno Unito, scoperta horror in ospedale: cadavere in un forno della mensa Irregolarità e fermo delle linee. L’operazione dei militari non si è limitata alla contestazione di multe. In tutti i casi in cui è stato rilevato un rischio concreto per la salute, sono state imposte misure drastiche, come il fermo delle linee di produzione e il sequestro dei cibi non idonei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ospedali, i controlli dei Nas: cibo scaduto, sporcizia e insetti nelle mense. Quasi un piatto su due non rispetta i requisiti minimi di sicurezza

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