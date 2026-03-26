con la stretta sulle uscite anticipate 28mila pensioni in meno in un anno

Nel corso del 2025, l’Inps ha registrato una diminuzione dell’1,8% delle pensioni liquidate rispetto all’anno precedente. Questa variazione si traduce in circa 28.000 pensioni in meno, effetti diretti di una riforma che ha limitato le uscite anticipate. La riduzione si è verificata nel periodo in cui sono state introdotte nuove restrizioni per i pensionamenti anticipati.

Per effetto della stretta sulle pensioni anticipate, nel corso del 2025 c’è stata una riduzione dell’1,8% delle pensioni liquidate dall’Inps, ovvero si è scesi a 1.540.943 nuove pensioni (erano state 1.569.105 nel 2024 ). Di queste il 54,2% è di natura previdenziale. L’importo annualizzato complessivo delle nuove prestazioni ammonta a 18,6 miliardi di euro, pari a circa il 5,3% della spesa pensionistica totale in pagamento al 1° gennaio 2026, secondo l’aggiornamento annuale dell’Osservatorio sulle pensioni vigenti al 1° gennaio 2026 e sulle pensioni nuove liquidate nel 2025 pubblicato dall’Inps. Tra le pensioni previdenziali di nuova liquidazione, il 62,3% è costituito da pensioni di vecchiaia (56,5% a uomini), il 29,1% da pensioni ai superstiti (20,3% a uomini) e l’8,6% da pensioni di invalidità previdenziale (64,0% a uomini). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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