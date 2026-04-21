Pensioni anticipate con 35 anni di contributi domande entro il 1° maggio
Chi intende andare in pensione anticipata con almeno 35 anni di contributi nel 2026 deve presentare la domanda entro il primo maggio dello stesso anno. La scadenza riguarda esclusivamente coloro che si qualificano per questa modalità di pensionamento e intendono usufruirne nel 2026. La procedura di richiesta deve essere completata entro questa data, secondo le disposizioni vigenti.
Per chi deve andare in pensione con 35 anni di contributi nel 2026, la domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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