Pensionato ucciso in casa confermato l' ergastolo per Lampasona

È stato confermato l’ergastolo per un uomo di 48 anni, residente in una località della provincia. L’imputato era accusato di aver partecipato all’omicidio di un ex dipendente comunale di 69 anni, avvenuto il 2 dicembre 2011 in una casa di campagna. La sentenza è stata resa definitiva e riguarda l’accusa di aver preso parte all’omicidio, avvenuto a colpi di pistola.

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Confermato l'ergastolo per Roberto Lampasona, 48 anni, di Santa Elisabetta, accusato di essere uno degli esecutori dell'omicidio di Pasquale Mangione, ex impiegato comunale di Raffadali ucciso a colpi di pistola a 69 anni il 2 dicembre 2011 nella sua casa di campagna in contrada Modaccamo.La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Omicidio della madre di Donato “Con mollica o senza”, ergastolo confermato alla vicina di casaLa Corte di Appello ha confermato l'ergastolo inflitto in primo grado a Stefania Russolillo, accusata di avere ucciso Rosa Gigante, madre di Donato... Si scattò un selfie dopo aver ucciso il vicino di casa: condannato all’ergastoloGiacomo Friso, 35 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’amico d’infanzia Michael Boschetto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Strigno, omicidio di Mauro Sbetta, il pm: Subito a processo l’amico in carcere; Ucciso e abbandonato nelle campagne, coppia resta in carcere; Omicidio Giuseppe Florio a Catania, la ricostruzione: il bancomat sparito, la lite e poi il delitto; L’omicidio di Mauro Sbetta: chiesto il processo per Khalid Mamdouh - Valsugana - Primiero. Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese, fermata una coppiaTre persone sono state fermate da carabinieri per l'uccisione del 66enne, Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di ... ansa.it Pesaro, pensionato imbavagliato e ucciso in casa: 4 arrestiPesaro, 3 mag. (askanews) – Lo avevano ritrovato morto il 17 marzo 2019, legato e imbavagliato nella sua casa di campagna a San Lorenzo in Capo (in provincia di Pesaro e Urbino). Il primo maggio i ... affaritaliani.it Pensionato di Giardini ucciso e chiuso in un sacco: oggi l’autopsia sul corpo di Giuseppe Florio https://gazzettadelsud.it/p=2204861 facebook