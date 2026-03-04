Si scattò un selfie dopo aver ucciso il vicino di casa | condannato all'ergastolo

Un uomo di 35 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso l’amico d’infanzia, con cui aveva avuto un diverbio. Dopo aver commesso il fatto, si è scattato un selfie, che è stato poi sequestrato come prova. La vicenda riguarda il vicino di casa, ucciso durante una lite, e la condanna è stata decisa dal tribunale dopo il processo.

Giacomo Friso, 35 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'amico d'infanzia Michael Boschetto. Riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it "Uccise il vicino e si scattò un selfie con il telefono della vittima", Giacomo Friso condannato all'ergastoloÈ stato condannato all'ergastolo Giacomo Friso , il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael... Strangola la madre e finge che sia caduta in casa a Milano, Pietro Cortti condannato all'ergastoloPietro Federico Crotti è stato condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio aggravato della madre. Uccise il vicino e si scattò un selfie con il telefono della vittima, Giacomo Friso condannato all'ergastoloÈ stato condannato all'ergastolo Giacomo Friso , il 35enne accusato di aver ucciso con quattro coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael ... Giacomo Friso condannato all'ergastolo: uccise il vicino di casa Michael Boschetto e si scattò un selfieVILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Condannato all'ergastolo: questa la pena a cui è stato condannato, in primo grado Giacomo Friso per l'omicidio di Michael Boschetto, ...