Getta per errore 7000 euro nei rifiuti a Trieste ritrovati dopo 2 giorni dai Carabinieri | Somma frutto di sacrifici

Un commerciante di Trieste ha accidentalmente gettato circa 7000 euro in contanti nella spazzatura indifferenziata. Dopo due giorni, i Carabinieri sono riusciti a recuperare la somma e a restituirla al proprietario. La cifra rappresenta i risparmi di una vita, come ha dichiarato il commerciante, che ha spiegato di averli accumulati con sacrifici nel tempo.