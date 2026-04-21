Getta per errore 7000 euro nei rifiuti a Trieste ritrovati dopo 2 giorni dai Carabinieri | Somma frutto di sacrifici
Un commerciante di Trieste ha accidentalmente gettato circa 7000 euro in contanti nella spazzatura indifferenziata. Dopo due giorni, i Carabinieri sono riusciti a recuperare la somma e a restituirla al proprietario. La cifra rappresenta i risparmi di una vita, come ha dichiarato il commerciante, che ha spiegato di averli accumulati con sacrifici nel tempo.
Un commerciante ha gettato involontariamente settemila euro in contanti nella spazzatura indifferenziata e li ha ritrovati grazie all'aiuto dei Carabinieri di Trieste.🔗 Leggi su Fanpage.it
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