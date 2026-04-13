La moglie di Pedro Sánchez rinviata a giudizio le accuse a Begoña Gómez e l’indagine avviata nel 2024 | Ha sfruttato la sua posizione

Durante la visita ufficiale in Cina del premier spagnolo, si è diffusa la notizia del rinvio a giudizio della moglie di quest’ultimo, Begoña Gómez, conclusosi dopo un’indagine durata due anni. Le autorità hanno accusato Gómez di aver sfruttato la sua posizione, mentre nel 2024 è stata avviata un’indagine che coinvolge anche altre persone. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama politico del paese.

Problemi in casa Sánchez. Mentre il premier spagnolo si trova in visita ufficiale in Cina per rafforzare i rapporti con il gigante asiatico, è arrivata la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per la moglie Begoña Gómez, al termine di un’indagine durata due anni. Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiuso l’istruttoria ipotizzando quattro reati: traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. Nell’ordinanza, il magistrato sostiene di aver riscontrato indizi sufficienti e sottolinea l’eccezionalità del caso. «Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, – scrive Peinado – appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati nel nostro Stato».🔗 Leggi su Open.online Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati... Pedro Sanchez, chi è la moglie Begoña GómezLa situazione geopolitica internazionale ci spinge a parlare molto del premier spagnolo Pedro Sanchez. Argomenti più discussi: Gip chiude inchiesta e chiede il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez; Sanchez, l'Erode di Spagna che mette l'aborto in Costituzione; Netanyahu contro Sanchez: 'Ha infamato i nostro soldati, ne pagherà il prezzo'; Il decreto affitti, Pedro Sánchez e l’arte del compromesso. Il trucco di Pedro Rimanere sé stesso #GialappaShow - facebook.com facebook Pedro Pascal è il nuovo ambasciatore di Chanel House. x.com