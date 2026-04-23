Pedone investito in piazza Unione | rianimato in strada e portato in codice rosso in ospedale FOTO

Un uomo di 36 anni è stato investito in piazza Unione e, dopo essere stato rianimato sul luogo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’incidente si è verificato in pieno giorno e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’investimento.

Un uomo di 36 anni è stato investito in piazza Unione ed è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso dopo essere stato rianimato sul posto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.20 di oggi, giovedì 23 aprile. Secondo una prima ricostruzione, il 36enne, un senza fissa dimora originario.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Pedone investito in tangenziale a Milano, 35enne in codice rosso in ospedale: si indaga Pedone investito: è grave. Travolto da un’auto, trasferito all’ospedale in codice rossoViareggio, 21 aprile 2026 – Paura a Viareggio e apprensione per un pedone adesso grave in ospedale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Responsabilità del conducente in caso di Pedone investito; Incidente a Vercurago con un pedone investito: soccorsi in azione; Incidente a Foggia: pedone investito da un'auto in Corso Roma; Scontro in piazza Giusti, traffico in tilt nel pomeriggio a San Fruttuoso -. Pedone investito in piazza Unione: rianimato in strada e portato in codice rosso in ospedale [FOTO]Si tratta di un 36enne senza fissa dimora originario della Guinea. Avrebbe imboccato la carreggiata direttamente dalla piazza in direzione della rotatoria. Un’auto in uscita dall’asse attrezzato lo av ... ilpescara.it De Ferrari, pedone investito da un autobus: 60enne in ospedaleUn uomo di circa 60 anni è stato investito da un autobus questa mattina in piazza De Ferrari, nel centro di Genova. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, mentre il pedone stava attraversando la stra ... lavocedigenova.it PEDONE INVESTITO - Allertato anche elisoccorso a Santo Stefano al Mare - facebook.com facebook Pedone investito: è grave. Travolto da un’auto, trasferito all’ospedale in codice rosso x.com