Investito mentre attraversa la strada | 60enne finisce in ospedale

Un uomo di 60 anni è stato investito mentre attraversava la strada in corso Marconi, a causa di un'auto che non ha frenato in tempo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, vicino a un negozio di alimentari molto frequentato. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale con ferite serie. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro e sulla dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti per permettere i rilievi.

Incidente stradale a Genova nel pomeriggio di mercoledì, quando un uomo è stato investito in corso Marconi, alla Foce. L'uomo è stato colpito al costato e agli arti inferiori: sul posto la Croce Bianca Genovece che ha portato l'uomo, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. L'automobilista è illeso. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Investito mentre attraversa la strada: pedone in gravi condizioni in ospedale

Incidente a Rivoli: uomo investito da un'auto mentre attraversa la strada, è grave in ospedaleNella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre 2025, si è verificato un incidente a Rivoli, all’incrocio tra corso Einaudi, corso Levi, corso IV Novembre e corso Allamano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.