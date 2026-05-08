Pedinato per settimane arrestato con oltre due etti di cocaina

Un uomo di 45 anni di origini ecuadoriane è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato pedinato per settimane. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati oltre due etti di cocaina. L’indagine ha portato all’arresto, che si è reso necessario dopo aver accumulato elementi di prova nel corso delle settimane di osservazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A casa oltre due ettogrammi di cocaina. Per questo la polizia ha arrestato un 45enne di origini ecuadoriane. Gli investigatori della squadra mobile di Genova, nelle scorse settimane, hanno predisposto diversi servizi di osservazione nel quartiere di Sestri Ponente poiché informati su una.🔗 Leggi su Genovatoday.it Cocaina per il boss degli Amato-Pagano, 20 arresti contro il Cartello messicano Notizie correlate Leggi anche: Oltre sette etti di cocaina nascosti in soffitta: arrestato un 25enne Pedinato e poi scoperto con hashish, cocaina e contanti in casa: arrestatoL’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, resta costante e incisiva.