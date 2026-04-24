Oltre sette etti di cocaina nascosti in soffitta | arrestato un 25enne

Un venticinquenne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo dopo aver scoperto circa 700 grammi di cocaina nascosti in una soffitta. L’operazione si è svolta nel Pordenonese, dove le forze dell’ordine hanno sequestrato la sostanza stupefacente durante un’indagine antidroga. L’arresto è stato effettuato in seguito a verifiche e perquisizioni mirate nell’area.

Quasi un chilo di cocaina nascosta in una soffitta. È il risultato delle indagini svolte dai carabinieri del nucleo investigativo nell’ultima operazione antidroga svolta nel Pordenonese. Un 25enne, originario della Repubblica di Guinea e regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Pozzuoli, droga e soldi nascosti nel microonde: arrestato 25enne con cocaina e crackBlitz dei carabinieri a Pozzuoli, dove un 25enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. A1, oltre 3 kg di cocaina nascosti in auto: arrestato dalla Polizia Stradale nel CasertanoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Contenuti di approfondimento Si parla di: Beccato con 10 kg di cocaina e 20 di hashish, fermato nell’alessandrino. Terni, sette etti di cocaina nell'auto che fa sorpassi azzardati sul Rato: arrestato 27enne romenoTERNI - Con la Fiat Panda lungo il raccordo Terni-Orte fa sorpassi azzardati, accelera e poi frena di botto. Quanto basta per far scattare l’inseguimento dell’utilitaria da parte della polizia, che ... ilmessaggero.it Arezzo: in casa aveva oltre 3 etti di hashish. Arrestato un minorenneAnghiari (Arezzo), 23 febbraio 2026 – Aveva oltre 300 grammi di hashish già confezionati e pronti per lo spaccio. Per questo motivo un minorenne originario della provincia di Perugia è stato arrestato ... lanazione.it