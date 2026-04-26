Affari Tuoi va in onda fino a luglio inoltrato ma si ferma 17 volte per i Mondiali | le date

Il quiz televisivo va avanti fino a metà luglio, ma subirà 17 pause durante il periodo dei Mondiali di calcio. La rete ha deciso di modificare il palinsesto dell’Access Prime Time, inserendo sospensioni e sfide serali aggiuntive in vista delle competizioni mondiali. La programmazione estiva sarà quindi influenzata da queste interruzioni, che saranno dedicate alla copertura degli eventi sportivi. La trasmissione continuerà a essere trasmessa nei giorni previsti fino a quando non saranno stabiliti i nuovi orari.

I Mondiali di calcio bussano alla porta e il palinsesto di Rai 1 si rimodella di conseguenza. A farne le spese sarà uno dei programmi di punta dell’Access Prime Time: Affari Tuoi con Stefano De Martino, costretto a fermarsi più volte. Eppure, c’è anche una novità che cambia il quadro: il conduttore partenopeo allungherà la sua presenza sulle reti Rai, spingendosi fino a luglio inoltrato, a differenza della scorsa stagione. Dall’11 giugno al 19 luglio, Rai 1 accenderà i riflettori sulla Coppa del Mondo, trasmettendo 35 partite in chiaro. Di queste, ben 17 andranno a occupare la fascia oraria normalmente riservata ad Affari Tuoi. Tradotto: 17 stop obbligati per il game show.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi va in onda fino a luglio inoltrato ma si ferma 17 volte per i Mondiali: le date Notizie correlate Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, la programmazione di RaiSalta l’appuntamento con Affari Tuoi nella serata di martedì 31 marzo: il popolare programma di Rai1 condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Leggi anche: Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: De Martino, Affari Tuoi in campo con i Mondiali e poi lo stop: la Rai ufficializza date ed erede. Il nodo La Ruota della Fortuna; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 21/04/2026 - Video; Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia la conduzione: la sostituzione lampo. Al suo posto è arrivato proprio lui; Perché Affari Tuoi cambia location, l'annuncio di De Martino. Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: Non preoccupartiNella nuova puntata del 24 aprile gioca Francesca, che si accontenta dei 50mila euro offerti dal Dottore. Herbert Ballerina lascia lo studio e De Martino va a riprenderlo ... libero.it Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: Posso toccarti?. La risposta elegante del conduttoreNella nuova puntata del 23 aprile gioca Sharon, che dopo alti e bassi decide di accettare 43mila euro. De Martino svia le avances di una pacchista ... libero.it Il segreto di #StefanoDeMartino « » Da un conduttore di Affari tuoi a un altro, ha solo belle parole per il prossimo conduttore (e direttore artistico) di #Sanremo #TvTalk è su #RaiPlay #FlavioInsinn x.com La vediamo sempre adesso fissa a AFFARI TUOI Ormai è la ballerina del programma condotto da Stefano De Martino. Chi è Simone che ha conquistato il cuore di Martina Miliddi - facebook.com facebook