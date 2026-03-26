Nel fine settimana arrivano nelle sale italiane tre film: una commedia nera danese, un dramma intitolato “Il Dio dell’Amore” e un thriller dal titolo “Ti uccideranno”. La commedia danese, intitolata “Mio fratello è un vichingo”, narra di rapine, bottini sotterrati e dei rapporti complicati tra fratelli. Il film vede protagonisti attori noti come Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas.

Arriva dalla Danimarca una bizzarra commedia nera che racconta rapine, bottini sotterrati e il rapporto conflittuale tra fratelli. Per noi Mio fratello è un vichingo – The Last Viking con Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas è il titolo da non perdere sul grande schermo questo fine settimana. Da vedere anche la commedia romantica Il Dio dell’Amore di Francesco Lagi ( Il pataffio ) con Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Francesco Colella. Infine, esce il thriller-horror sanguinolento Ti uccideranno di Kirill Sokolov con Zazie Beetz e Patricia Arquette. Buone visioni! #MioFratelloèunvichingo #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Nikolaj Lie Kaas e Mads Mikkelsen in una scena di Mio fratello è un vichingo – The Last Viking (foto Plaion Pictures). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In sala “Mio fratello è un vichingo”, “Il Dio dell’Amore” e “Ti uccideranno”: trame e recensioni di 3 film da vedere al cinema nel weekend

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