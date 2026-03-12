Pechino Express 2026 | 5.450 km 10 coppie e 3 inviati verso

Stasera su Uno e NOW prende il via la nuova stagione di Pechino Express 2026, che vede coinvolte dieci coppie e tre inviati in un percorso di oltre 5.450 chilometri. Il viaggio si svolge attraverso diverse tappe, con prove e sfide lungo il percorso, e sarà trasmesso in prima serata. La produzione ha annunciato un itinerario intenso e ricco di imprevisti.

La nuova stagione di Pechino Express 2026 approda stasera su Uno e NOW, proponendo un percorso estremo che copre oltre 5.450 chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. Dieci coppie partono con uno zaino essenziale e un budget di un euro al giorno per persona, guidate da Costantino della Gherardesca e tre inviati locali. Questa edizione segna una svolta strutturale nel format: per la prima volta il programma si avvale di una squadra di inviati distinti per ogni nazione visitata, ampliando la complessità narrativa del viaggio. L’obiettivo non è solo arrivare primi a Kyoto, ma scoprire le culture locali attraverso un contatto diretto e privo di tecnologie moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I viaggiatori di quest'anno, invece, sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che formano la coppia de Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino...

