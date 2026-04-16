Pechino Express tappa in Cina tra coppie mixate e sfide sorprendenti verso Nanjing

Questa sera va in onda una nuova puntata di Pechino Express, che prosegue il suo percorso attraverso l’Estremo Oriente. La tappa in Cina prevede lo spostamento verso Nanjing e vede coinvolte diverse coppie, alcune delle quali sono state “mixate”. Durante il viaggio sono previste sfide che promettono di sorprendere i concorrenti e il pubblico, mentre il percorso si snoda tra tappe e incontri lungo la rotta cinese.

In onda questa sera. L’incredibile viaggio di Pechino Express lungo la rotta dell’Estremo Oriente è pronto ad aprire un nuovo capitolo in Cina con una tappa ricca di sorprese. Nella sesta puntata, in onda giovedì 16 aprile su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti dovranno affrontare una partenza fuori dagli schemi. Al via della tappa, infatti, il conduttore Costantino della Gherardesca comunicherà ai viaggiatori una delle prove più amate dal pubblico: le coppie verranno “mixate” e dovranno correre insieme fino al traguardo del Libro Rosso. Una tradizione storica del programma che porterà alla formazione di nuovi team, ciascuno con un nome ispirato agli “animali guida” della cultura cinese.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pechino Express, tappa in Cina tra coppie “mixate” e sfide sorprendenti verso Nanjing Notizie correlate Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’(Adnkronos) – Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa dell'incredibile viaggio di 'Pechino Express'. Pechino Express 2026, si parte! 10 coppie in viaggio tra Indonesia, Cina e GiapponeAl via giovedì 12 marzo la nuova edizione di Pechino Express, con 10 coppie di concorrenti in giro per l'Estremo Oriente, tra Indonesia, Cina e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in Cina; Pechino Express 2026, arriva la seconda inviata Giulia Salemi; Pechino Express 2026, stasera la quinta tappa: le anticipazioni di giovedì 9 aprile; Pechino Express, quinta tappa: cos'è successo? Il riassunto della puntata. Pechino Express 13, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioniLa sesta puntata di Pechino Express, in onda questa sera, giovedì 16 aprile dalle 21.15 su Sky Uno (e in streaming su NOW), mette alla prova i concorrenti non solo sul piano fisico, ma soprattutto s ... today.it Dopo il primo impatto con la Cina, le coppie ancora in gara continuano il viaggio tra super modernità e tradizioni millenarieCosa ci aspetta nella sesta tappa di Pechino Express? Le anticipazioni della puntata di giovedì 16 aprile 2026 su Sky Uno e NOW. gazzetta.it La sesta tappa di Pechino Express introduce una delle regole più imprevedibili della stagione - facebook.com facebook A Pechino Express formano la coppia dei Veloci: qui raccontano per la prima volta il loro amore e cosa ha rappresentato per entrambi incontrarsi in un momento difficile x.com