Pechino Express in Cina | trionfano Le DJ

I concorrenti di Pechino Express sono arrivati in Cina e hanno partecipato a una tappa lunga 519 km, che ha attraversato Shanghai, Hangzhou e si è conclusa a Yuliang. La puntata è andata in onda ieri, mostrando il percorso e le sfide affrontate durante questa fase della trasmissione. Le DJ hanno vinto la tappa, secondo quanto annunciato durante la trasmissione.

La puntata è andata in onda ieri. I concorrenti di Pechino Express sono arrivati in Cina, affrontando una tappa molto impegnativa di 519 km da Shanghai a Yuliang, passando per Hangzhou. Il contrasto tra modernità e tradizione ha reso l’esperienza particolarmente difficile. Le prove sono state varie e intense: da una sfida adrenalinica su un grattacielo a Shanghai, a missioni legate all’amore, alla vendita online e a prove fisiche come pedalare per 10 km. I Veloci hanno vinto l’immunità, mentre Le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo) si sono confermate la coppia più forte, ottenendo la terza vittoria. Alla fine della tappa, eliminatoria, sono uscite Le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), arrivate ultime. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pechino Express in Cina: trionfano Le DJ Pechino Express, 238 km in Indonesia: trionfano le DJ,Il resoconto della puntata Determinati e sempre più agguerriti, i viaggiatori di Pechino Express continuano la loro corsa. Pechino Express: Le DJ vincono l’ultima tappa in Indonesia ed eliminano i ComedianLa quarta tappa dello show Ultima tappa in Indonesia per Pechino Express, con un obiettivo comune per tutte le coppie: vincere e ottenere il pass per... Temi più discussi: Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in Cina; Pechino Express 2026, arriva la seconda inviata Giulia Salemi; I sopravvissuti di Pechino Express stasera cambiano paese: e non è l'unica novità; Pechino Express, quinta tappa: cos'è successo? Il riassunto della puntata. Pechino Express 2026, la coppia eliminata della quinta puntata: i vincitori e la classifica dei viaggiatoriLe Biondine sono state eliminate al termine della quinta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 9 aprile ... fanpage.it Le DJ battono tutti: le pagelle della quinta puntata di Pechino Express 2026Nella quinta tappa I Rapper e i i Veloci si sono lanciati in sfide di velocità per arrivare primi, addio alle Biondine ... iodonna.it LE #DJ VINCONO LA QUINTA TAPPA DI #PECHINOEXPRESS - facebook.com facebook #PechinoExpress 2026: il crollo di Biagio Izzo e la freschezza della nuova inviata Giulia Salemi x.com