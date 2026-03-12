Pechino Express 2026 in tv e in streaming | dove vedere le puntate su Sky e NOW

Da giovedì 12 marzo, alle 21:15, su Sky Uno va in onda la nuova stagione di Pechino Express 2026. Dieci coppie partiranno per un viaggio che attraverserà Indonesia, Cina e Giappone, seguendo il percorso del programma. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su NOW, permettendo agli spettatori di seguire l'avventura in qualsiasi momento.

Temi più discussi: Pechino Express 2026 al via: chi sono i concorrenti e come sarà il viaggio in Estremo Oriente; Pechino Express 2026 in estremo Oriente, tra i concorrenti Chanel Totti: La tv non è tra i miei piani; Pechino Express 2026: tra i concorrenti Chanel Totti e Fiona May. Scopri gli altri; Chi sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, la coppia Gli Spassusi a Pechino Express 2026.

