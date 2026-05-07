MAECI pubblicati i bandi 2026 per ENFP e Tirocini Erasmus per la PA | candidature entro il 12 e 15 maggio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha reso pubblici i bandi per il 2026 destinati al personale della Pubblica Amministrazione. Sono due le iniziative disponibili: il bando per Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) e il programma di Tirocini Erasmus rivolto alla PA. Le candidature per entrambe devono essere presentate entro le scadenze del 12 e 15 maggio.

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Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato due importanti opportunità formative rivolte al personale della Pubblica Amministrazione per l’anno 2026: il bando per Esperti Nazionali in Formazione Professionale (ENFP) e il programma “Tirocini Erasmus per la PA”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Startup, Super Sapiens Europe 2026: candidature entro il 15 maggioC’è tempo fino al prossimo 15 maggio per partecipare al bando “Super Sapiens Europe 2026”, che punta a scoprire le start-up deeptech più promettenti... Tirocini sull’Intelligenza Artificiale in Comune, candidature aperte fino al 25 maggioC’è tempo fino al 25 maggio per candidarsi a due tirocini che il Comune di Piacenza attiverà assieme a Officine Italia sui temi dell’Intelligenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bando MAECI-MIUR-CRUI: stage presso sedi diplomatich all’estero; 463 Stage al Parlamento Europeo 2023: Tutte le offerte attive con Borse Schuman; Stage al CERN di Ginevra per Studenti da 1 a 6 mesi. La d'Annunzio pubblica due nuovi bandi ErasmusL'università d'Annunzio ha pubblicato il bando Erasmus +, destinato alla mobilità per studio presso le sedi dell'Unione Europea, extra Ue e le sedi Ingenium, ed il bando Eurema per il tirocinio ... ansa.it Tirocini MAECI MUR CRUI 2025: nuovo bando per 351 stageper i tirocini curriculari MAECI MUR CRUI 2025. Il nuovo bando assegna 351 stage da svolgere all’estero , presso Ambasciate, Rappresentanze permanenti, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. Gli ... msn.com [Programma Erasmus+] Vuoi fare un’esperienza di tirocinio all’estero È aperta la prima finestra di candidatura per il programma Erasmus Traineeship (SMT).Un’opportunità per acquisire competenze, migliorare le lingue e vivere un’esperienza internazional - facebook.com facebook Tirocini Erasmus +Vet Emilia Romagna: Stage in Europa per 4 mesi x.com