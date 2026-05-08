Pazienti cancro ovaio | In Italia accesso a cure e prevenzione ancora diseguale

In Italia, l'accesso alle cure e alla prevenzione per le pazienti affette da tumore ovarico varia notevolmente, senza una relazione diretta con la posizione geografica. Una dichiarazione recente evidenzia come le differenze siano presenti anche all’interno delle stesse regioni, evidenziando disparità che coinvolgono l’intero sistema sanitario nazionale. La questione riguarda la disponibilità di trattamenti e servizi di prevenzione per le donne colpite da questa malattia.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "Per le donne con tumore ovarico l'Italia ancora è un Paese che viaggia a velocità diverse, e non è una questione geografica. Oggi solo 8 Regioni su 20 hanno approvato un Pdta — il percorso diagnostico terapeutico assistenziale — dedicato alle persone portatrici di alterazioni genetiche come Brca1 e Brca2. Questo significa che in alcune Regioni i pazienti sanno a chi rivolgersi e quali controlli fare, mentre in altre restano senza riferimenti chiari". A denunciarlo è Ornella Campanella, presidente dell'Associazione Abracadabra, intervenendo sul tema del rischio oncologico eredo-familiare legato alle mutazioni genetiche Brca1 e Brca2 in occasione del convegno per la Giornata mondiale del tumore ovarico, oggi a Roma nell'Auditorium del ministero della Salute.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pazienti cancro ovaio: "In Italia accesso a cure e prevenzione ancora diseguale" Notizie correlate Leggi anche: Giornata cancro ovaio, 'cure in centri specializzati per 9 donne su 10 entro 2030' Tumore dell’ovaio, scoperto meccanismo che lo “riaccende” e rende il cancro resistente alle curePer il tumore ovarico, come del resto per tutta l’oncologia, arrivare presto con la diagnosi è fondamentale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rimuovere le tube per prevenire il tumore ovarico?; Giornata cancro ovaio, ‘cure in centri specializzati per 9 donne su 10 entro 2030’; In menopausa, over 50, con una parente stretta malata: chi rischia di più un tumore all'ovaio (spesso scoperto troppo tardi); Il tumore che nel 70% dei casi si scopre troppo tardi: ecco perché domani l'Italia si accende di verde. Giornata cancro ovaio, 'cure in centri specializzati per 9 donne su 10 entro 2030'Da pazienti e clinici la prima 'Agenda dedicata'. Convegno al ministero della Salute, flash mob e mostra in piazza del Popolo a Roma ... adnkronos.com Tumore dell’ovaio: entro il 2030 centri di riferimento per il 90% delle pazientiConvegno al ministero, flash mob e mostra in piazza del Popolo a Roma: le associazioni presentano un’Agenda con sei obiettivi da raggiungere ... ilsole24ore.com Lotta al cancro in Umbria: due importanti novità per i pazienti e la prevenzione. Il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook