In un commento recente, Paventi ha espresso apprezzamenti per Bastoni, sottolineando la sua forte personalità. La discussione è stata pubblicata in un contesto dedicato ai nerazzurri, con aggiornamenti specifici sulla squadra e sui singoli giocatori. La dichiarazione si concentra sulle caratteristiche del difensore, senza approfondire altri aspetti legati alla sua carriera o alle dinamiche di squadra. Le notizie sui nerazzurri continuano a essere aggiornate regolarmente.

di Andrea Greco Paventi su Bastoni: «Bastoni è molto forte caratterialmente.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo del calcio non si ferma mai e le dinamiche legate al mercato dei difensori continuano a tenere banco in casa nerazzurra. Recentemente, durante l’ultima puntata del podcast Sky Sport Unplugged, sono emersi dettagli cruciali riguardanti uno dei pilastri della retroguardia meneghina. Andrea Paventi, noto e stimato inviato di Sky Sport che segue quotidianamente le vicende del club di Viale della Liberazione, ha fatto il punto della situazione su Alessandro Bastoni. PAROLE – « Bastoni è molto forte caratterialmente ma quello che c’è stato nei mesi successivi alla Juve gli ha fatto male: a lui e alla sua famiglia.🔗 Leggi su Internews24.com

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