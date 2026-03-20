L’attaccante del Sassuolo ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha commentato l’andamento della squadra, affermando che stanno disputando una buona stagione. Ha parlato anche di Bastoni, sottolineando che era molto dispiaciuto per un episodio e le sue conseguenze. Inoltre, ha toccato il tema di Spalletti, senza però fornire dettagli specifici.

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© Calcionews24.com - Pinamonti si racconta: «Stiamo facendo un’ottima stagione. Bastoni? Era molto dispiaciuto per l’episodio e per le conseguenze. Su Spalletti…»

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