Nell'ultimo giorno del mercato estivo, il Marsiglia ha deciso di non esercitare il riscatto sul difensore francese, che era tornato in Francia in prestito. L'Inter ha così perso circa 15 milioni di euro, ma ha già in programma un piano per gestire la situazione. Nel frattempo, i dirigenti nerazzurri hanno concluso un'operazione con il difensore svizzero, acquistato tramite un accordo con il club di appartenenza.

Quindici milioni di euro in fumo e un ingaggio pesantissimo - da circa 5 netti all'anno - che rientra alla base. Sono queste le conseguenze del mancato riscatto da parte del Marsiglia per il cartellino di Benjamin Pavard. La scelta della dirigenza francese è ormai delineata, quasi definitiva, e così l'Inter si ritrova a dover riscrivere il futuro di "Benji (l'ex) interista". Nello scorso settembre, dopo aver giocato da titolare all'esordio in campionato contro il Torino, in casa nerazzurra era maturata la convinzione che tatticamente Pavard non fosse più necessario. La dirigenza nerazzurra, proprio nell'ultimo giorno di mercato, riuscì a portare a termine un incastro che col senno di poi ha sorriso non poco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pavard, il Marsiglia ha deciso: niente riscatto. L'Inter "perde" 15 milioni, ma ha un piano

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