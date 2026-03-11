Calciomercato Inter svolta nel futuro di Pavard? Riscatto del Marsiglia possibile se… Ultimissime

Sul calciomercato dell'Inter, si parla di Benjamin Pavard, che potrebbe essere riscattato dal Marsiglia con un accordo definitivo se la squadra francese si qualifica in Champions League. La trattativa è ancora in fase di valutazione e dipende dai risultati futuri del club transalpino. La possibile svolta riguarda dunque il futuro del difensore, con l’Inter pronta a seguire gli sviluppi.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Marsiglia potrebbe ripensarci sul riscatto di Benjamin Pavard: acquisto a titolo definitivo con la qualificazione in Champions. Il futuro di Benjamin Pavard è a un bivio tra la Francia e l’Italia, con l’ Inter di Cristian Chivu che osserva interessata l’evolversi della situazione a Marsiglia. Arrivato all’OM la scorsa estate con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, il difensore francese ha faticato a convincere, non riuscendo finora a imporsi come titolare inamovibile. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter: Pavard, il riscatto passa dalla Champions League. Nonostante una stagione fin qui deludente, la recente prestazione contro il Tolosa ha riacceso le speranze. 🔗 Leggi su Internews24.com

