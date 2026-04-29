Un incidente si è verificato questa mattina in provincia di Prato, quando un'auto è uscita di strada finendo in una scarpata e fermandosi sul greto di un fiume. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha compiuto un volo e si è schiantato sul terreno vicino al letto del fiume. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e rilievo.

Vernio (Prato), 29 aprile 2026 – Un volo pauroso, con l’auto che è precipitata nella scarpata fino ad atterrare (di fianco) sul greto del fiume. Per fortuna in secca. E’ successo nel primo pomeriggio di martedì 28 aprile; sono stati i carabinieri della Stazione di Vernio a intervenire tempestivamente in via Caduti della Direttissima, intorno alle 14,40, quando un passante aveva segnalato ai militari dell’Arma che un’auto era precipitata in una scarpata a causa di una manovra accidentale. I carabinieri valbisentini hanno individuato il veicolo ribaltato su un fianco in una zona di difficile accesso, sia per la fitta vegetazione che per la presenza del corso d'acqua sottostante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finisce nella scarpata con l’auto e “atterra” sul greto del fiume dopo un volo pauroso

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