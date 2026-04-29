Volo nel vuoto in cantiere | paura ad Ausonia per un operaio

Nella mattinata di oggi, nel centro di Ausonia, si è verificato un incidente nel cantiere della nuova mensa scolastica. Un operaio è rimasto coinvolto in un episodio che ha causato un forte boato, seguito dalle urla di colleghi che hanno assistito alla scena. Si indaga sulle cause dell’accaduto e sulle condizioni dell’operaio coinvolto. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità competenti.

Un boato improvviso, poi le grida di allarme dei colleghi. La mattinata nel centro di Ausonia è stata squarciata da un grave incidente sul lavoro verificatosi nel cantiere della nuova mensa scolastica. Un operaio, impegnato nelle delicate operazioni di raccordo tra i solai della struttura, è.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Operaio precipita nel vuoto, infortunio sul lavoro nel cantiere di HeraNecessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il ferito finito nello scavo per la realizzazione del nuovo impianto fognario Grave... Portoferraio, infortunio sul lavoro: operaio cade nel cantiere di una villetta. Volo di 5 metri, è gravissimoPORTOFERRAIO (LIVORNO) – Incidente sul lavoro oggi, 9 febbraio 2026, all’Isola d’Elba. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In volo nel bosco sulla Fly Line Catinaccio; Kursaal, ultimo salto nel vuoto tra macerie e ricordi; Ryanair, volo per Marrakech parte vuoto: in 200 restano a terra. L'incredibile vicenda, cosa è successo e perché; Volo Ryanair lascia a terra 200 passeggeri e arriva vuoto a Marrakech. Volo nel vuoto sulla superstrada in Abruzzo: il video del terribile incidente costato la vita a un 66enneUn pomeriggio di ordinaria viabilità si è trasformato in tragedia lungo la SS690, l'ex Superstrada del Liri. Un autoarticolato ha sfondato le barriere di protezione di un viadotto, precipitando nel vu ... msn.com Volo dell’Angelo: a 400 metri nel vuoto sopra le Dolomiti LucaneRoma, 20 giu. (askanews) – Tre chilometri di adrenalina, a una velocità massima di 120 km orari: un senso di leggerezza e libertà, per ammirare – a occhi straperti – le meraviglie delle Dolomiti ... affaritaliani.it Ita Airways torna a Trapani Birgi: volo diretto giornaliero con Roma #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Finisce nella scarpata con l’auto e “atterra” sul greto del fiume dopo un volo pauroso x.com