A Venezia, circa 2.000 persone hanno partecipato a un corteo di protesta contro la presenza di Israele alla Biennale. Durante la manifestazione, si sono verificati momenti di tensione con alcuni partecipanti che hanno tentato di sfondare le barriere all’ingresso dell’Arsenale. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata, creando preoccupazione tra le forze dell’ordine presenti sul posto.

Momenti di tensione al corteo pro Pal a Venezia, dove circa 2mila manifestanti hanno protestato contro la presenza di Israele alla Biennale. Il tentato sfondamento Partiti da via Garibaldi intorno alle 17, gli attivisti hanno raggiunto la zona dell’Arsenale, dove hanno tentato di sfondare il cordone della polizia. Le forze dell’ordine hanno respinto il tentativo anche con l’uso di manganelli. La conclusione della protesta Dopo pochi minuti la tensione è rientrata e i manifestanti si sono allontanati. Il corteo si è poi concluso con un raduno in cerchio, durante il quale alcuni attivisti hanno preso la parola al megafono, prima dello scioglimento definitivo della manifestazione.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Paura alla Biennale di Venezia, tensione al corteo pro Pal: tentato sfondamento all’Arsenale

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Biennale di Venezia, tensione al corteo pro-Pal. E decine di padiglioni chiudono in segno di protesta contro IsraeleCirca 2mila attivisti pro Pal in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale.

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