Durante la Biennale di Venezia, si sono verificati momenti di tensione legati a un corteo di circa 2.000 attivisti pro-Palestina, che protestavano contro la presenza di Israele all’evento. In risposta, numerosi padiglioni hanno deciso di chiudere temporaneamente in segno di protesta. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti, e alcune aree della mostra sono state interessate da momenti di tensione tra i presenti.

Circa 2mila attivisti pro Pal in corteo contro la presenza di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno sfilato verso l’Arsenale e negli interventi al megafono hanno chiesto che “venga chiuso il padiglione di Israele” e che non ci sia “nessuno spazio per il sionismo e per giustificare il genocidio ancora in corso”. Momenti di tensione con la polizia, quando gli attivisti hanno cercato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati con l’uso di manganelli. Dopo pochi minuti, i manifestanti si sono allontanati ed è tornata la calma. Protesta anche all’interno della Biennale: decine di padiglioni ed esposizioni sono chiusi per lo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, tensione al corteo pro-Pal. E decine di padiglioni chiudono in segno di protesta contro Israele

Notizie correlate

Padiglioni chiusi e cortei pro Pal. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleCirca 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale.

Biennale, scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele. Salvini: "Buttafuoco ha ra...AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Biennale di Venezia, tensione davanti al padiglione della Russia protetto dalla polizia: Stato terrorista; Biennale, la giornata thriller a Venezia. Ore di tensione, poi Buttafuoco si sfoga: L'addio della giuria? Sì, forse è meglio che lascino...; Tensione davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia; La Biennale di Venezia non può escludere nessuno: lo dimostra la sua storia.

Tensione davanti al padiglione russo alla Biennale di VeneziaIl presidente Buttafuoco parla dopo giorni di silenzio: Questo non è un tribunale, questo è un giardino di pace ma fuori scoppiano le proteste ... rainews.it

Biennale di Venezia, le proteste in diretta: duemila al corteo pro Pal e padiglioni chiusi contro Israele. Scontro tra manifestanti e poliziaLa giornata dell'8 maggio alla manifestazione d'arte: diversi spazi espositivi hanno chiuso i battenti per protesta. Manifestazione in via Garibaldi, non lontano dai Giardini della Biennale ... corrieredelveneto.corriere.it

Corriere della Sera. . Manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia - facebook.com facebook

La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com