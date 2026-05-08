Genova tenta di rapire bimbo di 6 mesi afferrandolo per collo | fermato 30enne

Ieri sera a Sampierdarena, in via Campasso, un uomo ha tentato di rapire un bambino di sei mesi che si trovava sul passeggino. L’uomo ha afferrato il neonato per il collo, ma è stato subito fermato da alcune persone presenti. La polizia ha arrestato il 30enne coinvolto nell’episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.

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(Adnkronos) – Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere Sampierdarena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30. Secondo quanto ricostruito, una donna stava rientrando a casa con i due figli,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Tenta di rapire un neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo: paura a SampierdarenaAttimi di paura ieri sera in via Campasso, a Sampierdarena, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi che si trovava sul passeggino,... Tenta di rapire bimbo davanti all’asiloMomenti di forte tensione davanti a un asilo di Cinecittà, quartiere della periferia di Roma, dove un uomo si è introdotto nel cortile dell’istituto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Campania, a Capaccio-Paestum dall'1 al 3 maggio la fiera del gusto 'Cilento Tastes'; Giro d’Italia 2026 al via, si parte dalla Bulgaria: la tappa di oggi; Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà, procura chiude indagini. Difesa Stasi: Speranze crescono; MotoGp Le Mans, oggi libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle. Genova, tenta di rapire bimbo di 6 mesi afferrandolo per collo: fermato 30enneMomenti di terrore a Sampierdarena (Genova): un uomo avrebbe tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre era sul passeggino. Dopo la fuga, è stato rintracciato e fermato da ... adnkronos.com Prova a rapire un bambino di sei mesi afferrandolo per il collo dal passeggino. ArrestatoHa seguito una donna che teneva per mano il suo bambino e nel passeggino portava l’altro figlio, un bimbo di sei mesi, cercando di portare via quest’ultimo, dopo averlo afferrato per il collo. L’episo ... blitzquotidiano.it Il giornalista ed ex caporedattore del Corriere Mercantile racconta il suo anno nella Brigata Taurinense e riflette sulle tensioni che accompagnano l’arrivo degli Alpini a Genova: «Sono contro le guerre e mi sento alpino. Verrò in centro per incontrare le penne - facebook.com facebook Genova, adunata degli alpini al via (con polemiche): domenica il clou con 90 mila penne nere x.com