Bonnie Tyler operata d' urgenza all' intestino il portavoce conferma che la cantante è in coma farmacologico

Il portavoce della cantante Bonnie Tyler ha comunicato che è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino. Attualmente, si trova in coma farmacologico per motivi medici. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause dell’intervento o sulle sue condizioni. La cantante britannica, nota per le sue hit degli anni '80, si trova in un ospedale di riferimento. La famiglia e il team sanitario seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarebbe stata indotta in coma farmacologico la cantante Bonnie Tyler. La 74enne sarebbe ricoverata in Portogallo, in un ospedale di Faro, dove vive da tempo, dopo aver subito intervento chirurgico d’urgenza all’intestino. Come riferito dal portavoce dell’artista e riportato dalla BBC, Bonnie Tyler è stata indotta in coma farmacologico dai suoi medici per favorirne la guarigione. La cantante, di origine gallese, ha ottenuto il successo internazionale grazie alla canzone Total Eclipse of the Heart, pubblicata nel 1983. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO .🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bonnie Tyler operata d'urgenza all'intestino, il portavoce conferma che la cantante è in coma farmacologico Notizie correlate Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza: la cantante è ricoverata in PortogalloBonnie Tyler, celebre voce di "Total Eclipse of the Heart", è in coma farmacologico dopo un'operazione eseguita per risolvere una perforazione... Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: come sta la cantante icona degli anni '80; La cantante britannica Bonnie Tyler in coma indotto dopo operazione; La cantante Bonnie Tyler, icona degli anni ’80, operata d’urgenza in Portogallo; Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: cosa è successo alla cantante di 74 anni. Bonnie Tyler operata d'urgenza, ora è in coma indotto: ansia per la star di Total Eclipse of the HeartBonnie Tyler, 74 anni, è stata ricoverata in coma all'ospedale di Faro, in Portogallo, dopo essere stata operata d'urgenza ... msn.com Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo intervento d’urgenzaLa cantante di Total eclipse of the heart ricoverata in Portogallo. Lo staff: Chiediamo riservatezza, è un momento difficile ... msn.com Bonnie Tyler operata d'urgenza, ora è in coma indotto: ansia per la star di “Total Eclipse of The Heart” facebook