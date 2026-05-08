Paul Heyman ha dichiarato di essere stato completamente sorpreso dalla notizia del ritiro di Brock Lesnar a WrestleMania 42, negando di averne mai avuto conoscenza prima dell’annuncio ufficiale. Ha precisato che non era a conoscenza di alcun piano o dettaglio riguardante questa decisione, ribadendo di non aver avuto coinvolgimento nel processo. La sua dichiarazione sottolinea come anche lui sia stato colto di sorpresa dall’evento.

Paul Heyman sta respingendo con forza l’idea che il ritiro di Brock Lesnar a WrestleMania 42 fosse un piano segreto organizzato nei dettagli, perché, dichiara, è stato completamente colto di sorpresa anche lui. Parlando con TMZ Sports, Heyman ha commentato il momento emozionante del ritiro di Lesnar e ha assicurato di non avere alcuna idea che sarebbe successo. Le sue dichiarazioni arrivano poche settimane dopo il match di WrestleMania 42, in cui Lesnar ha perso contro Oba Femi e, subito dopo, ha lasciato guanti e scarpe al centro del ring, mentre Heyman assisteva visibilmente commosso a bordo ring. Un addio inaspettato: Quando anche Paul Heyman non sapeva cosa sarebbe successo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paul Heyman conferma: “Non sapevo nulla del ritiro di Brock Lesnar”

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