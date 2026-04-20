In un intervento recente, il rappresentante di Brock Lesnar ha negato che l’atleta abbia deciso di ritirarsi dopo il suo incontro a WrestleMania 42 contro Oba Femi. Heyman ha affermato che Lesnar non ha annunciato alcuna intenzione di abbandonare l’attività e ha smentito le voci sul suo ritiro. La questione riguardante il futuro del lottatore rimane dunque aperta, senza comunicazioni ufficiali da parte sua.

Paul Heyman respinge con forza l’idea che Brock Lesnar abbia chiuso la carriera dopo il match contro Oba Femi all’ Allegiant Stadium. Intervistato da TMZ nelle ore successive a WrestleMania 42, lo storico advocate della Bestia ha negato categoricamente che si sia trattato di un retirement match, prospettando addirittura altri quindici anni di dominio del suo assistito. La risposta di Paul Heyman a TMZ: “Altri 15 anni di dominio”. Pressato dai giornalisti sulla questione del futuro di Brock Lesnar, Heyman ha tagliato corto fin dalla prima domanda. Alla richiesta di delineare la sua visione su cosa attenda la Bestia, l’Oracle ha risposto così: “Qual è la mia visione? Sì.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Clamoroso, Paul Heyman smentisce il ritiro di Brock Lesnar dopo WrestleMania 42

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