Sabato 9 maggio si terrà l’evento di wrestling Backlash, trasmesso in diretta da Tampa, Florida. Tra i match più attesi c’è quello tra Bron Breakker e Seth Rollins. Recentemente, Paul Heyman ha dichiarato che, dopo il ritiro di Brock Lesnar, Breakker è considerato l’atleta più fisico della WWE.

Questo sabato, 9 maggio, Backlash andrà in onda in diretta da Tampa, in Florida e uno dei match più attesi sarà quello tra Bron Breakker e Seth Rollins. Questa accesa rivalità risale a mesi fa, da quando Seth Rollins è stato tradito dai suoi compagni (Bron in primis) e ha dovuto lasciare The Vision. Ora, Bron e Seth finalmente si scontreranno. Oggi, “The Wiseman” Paul Heyman, è stato ospite del programma “Get Up” di ESPN, dove è stato interpellato in merito all’incontro di Backlash e ha rivelato cosa possiamo aspettarci sabato sera. “Aspettatevi l’inaspettato perché in WWE le sorprese sono la norma. Cosa possiamo aspettarci da Bron Breakker e Seth Rollins? Possiamo aspettarci che Bron Breakker sarà l’atleta più fisico sul ring, dato che è l’atleta più fisico della WWE dal ritiro di Brock Lesnar.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paul Heyman:”Dopo il ritiro di Brock Lesnar è Bron Breakker l’atleta più fisico della WWE”.

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