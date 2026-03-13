Effetti imprevedibili | la profezia del generale sulle guerre del futuro

Un generale ha recentemente pronunciato una previsione riguardo alle future guerre, sottolineando come gli effetti possano essere imprevedibili. Nel frattempo, il quadro globale si caratterizza per una crescente instabilità, con conflitti non dichiarati e nuove modalità di conflitto che sfidano le interpretazioni tradizionali. La situazione internazionale si presenta complessa e in costante evoluzione.

Il quadro geopolitico internazionale è segnato sempre più da instabilità crescente, conflitti non dichiarati e nuove forme di guerra difficili da interpretare. In questo contesto, le tensioni in Medio Oriente e il ruolo dell’ Iran si inseriscono in uno scenario globale che, secondo diversi osservatori militari, non può più essere letto con le categorie tradizionali. Durante un intervento a LetExpo, la fiera di Verona dedicata a trasporto, logistica, servizi, smart mobility e formazione organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere, il generale di corpo d’armata Angelo Michele Ristuccia, comandante logistico dell’ Esercito Italiano, ha definito l’attuale fase storica come una condizione permanente di instabilità: “Siamo di fronte a una situazione senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Effetti imprevedibili": la profezia del generale sulle guerre del futuro Articoli correlati Leggi anche: La profezia di Vincenzo Schettini sulla scuola del futuro fa imbestialire il web: “Cultura in vendita? No, grazie” Iran, le “due guerre” di Usa e Israele: Bibi punta ad abbattere il regime per vincere le elezioni, Trump teme gli effetti sulle mid-termDal 28 febbraio gli eserciti di Stati Uniti e Israele bombardano in maniera coordinata l’Iran. Caracciolo a Otto e mezzo: Terza guerra del Golfo o Terza Guerra mondiale Iran,Trump in confusione