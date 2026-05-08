Patto Italia-Libia su energia e immigrazione

Durante un incontro tra il presidente del consiglio e il leader di Tripoli, sono stati discussi accordi riguardanti l’approvvigionamento di gas e le questioni migratorie. Le parti hanno deciso di collaborare per migliorare i flussi energetici tra i due paesi e di affrontare insieme le sfide legate all’immigrazione. L’intesa mira a rafforzare i rapporti bilaterali, mentre si approfondiscono le relazioni in ambito energetico e migratorio.

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Non sono fatti di sola cordialità gli incontri che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene con gli altri capi di Stato e di governo nel mondo. Dopo anni di irrilevanza politica per l’Italia si lavora per essere una pedina che pesi davvero all’interno dello scacchiere internazionale. Un ruolo riconosciuto ormai da tutti. Per questo sono sempre intensi i colloqui all’estero e a Palazzo Chigi. Come ieri: la giornata di Meloni è iniziata con il primo ministro neoeletto ungherese, Péter Magyar, l’occasione per rinnovare gli ottimi rapporti con Budapest e per confrontarsi sui più importanti dossier bilaterali «a partire dalla cooperazione nel settore della difesa, alle tematiche prioritarie dell’agenda dell’Unione europea, quindi il rafforzamento della competitività europea e la gestione del fenomeno migratorio».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Patto Italia-Libia su energia e immigrazione Notizie correlate Energia, Bandecchi: Italia sia protagonista in Europa per un patto sull’energia"Le nostre intuizioni diventano agenda di governo: tra accise mobili, caccia alle speculazioni e richieste di misure straordinarie a Bruxelles,... Italia-Libia, sicurezza ed energia. Meloni riceve DbeibehDomani Giorgia Meloni riceverà il Primo Ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh, capo del Governo di Unità Nazionale (Gnu) riconosciuto a livello... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia-Libia, sicurezza ed energia. Meloni riceve Dbeibeh; Deroga a Patto di stabilità, si a possibilità clausole di salvaguardia; LIBIA, ACCORDO TRA CHEVRON E NOC: STUDIO SU PETROLIO E GAS DI SCISTO PER RAFFORZARE LE RISERVE ENERGETICHE; Libia-Usa: Noc firma un accordo con Chevron per uno studio sul gas da scisti. Gas nervino Sarin in mano ai miliziani in Libia, contro l’Italia?Gas nervino ai miliziani? Paura dalla LIBIA anche per l’Italia – Una notizia che tremare anche l’Italia. Armi chimiche come il gas nervino Sarin sono state trafugate dai miliziani dell’Isis Libia ... affaritaliani.it Libia, gas nervino come il Sarin ha l’Isis Italia paura!Gas nervino ai miliziani? Paura dalla LIBIA anche per l’Italia – Una notizia che tremare anche l’Italia. Armi chimiche come il gas nervino Sarin sono state trafugate dai miliziani dell’Isis Libia ... affaritaliani.it La Zwara Fishing & Maritime Investment Expo 2026 accende i riflettori su una Libia che punta su pesca, investimenti, innovazione e sostenibilità. Per l’Italia, e soprattutto per le marinerie siciliane, può essere l’occasione per aprire una nuova stagione di coope - facebook.com facebook