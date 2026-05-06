Domani, il Primo Ministro libico incontrerà la presidente del Consiglio italiano in un appuntamento ufficiale. La discussione si concentrerà su questioni legate alla sicurezza e all’energia, con particolare attenzione alla cooperazione tra i due paesi. La visita si inserisce in un contesto di relazioni diplomatiche e accordi bilaterali, senza ulteriori dettagli sugli argomenti trattati.

Domani Giorgia Meloni riceverà il Primo Ministro libico Abdul Hamid Dbeibeh, capo del Governo di Unità Nazionale (Gnu) riconosciuto a livello internazionale, in un momento caratterizzato da due elementi: ad aprile i due governi paralleli della Libia hanno raggiunto un accordo su un bilancio nazionale unificato per la prima volta dal 2013 e hanno anche partecipato a esercitazioni militari sponsorizzate dal Comando Africano degli Stati Uniti (Africom), tenutesi per la prima volta in Libia. Una doppia circostanza che potrebbe essere foriera della tanto auspicata, anche se farraginosa, normalizzazione istituzionale nel paese, passaggio propedeutico anche ad altri fronti interconnessi (migrazioni, sicurezza delle infrastrutture, politiche Ue).🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia-Libia, sicurezza ed energia. Meloni riceve Dbeibeh

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