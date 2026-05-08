Patente gratis e posto fisso | Sun lancia l' Academy per assumere nuovi autisti a Novara

Una società di trasporti a Novara ha annunciato l'apertura di un'Academy dedicata alla formazione di nuovi autisti di autobus. L'iniziativa prevede che i partecipanti possano ottenere la patente di guida senza costi, con l'obiettivo di garantire un impiego stabile. L'azienda ha comunicato che i corsi saranno rivolti a chi desidera entrare nel settore e che, al completamento del percorso, ci sarà una possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

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