Lavorare in Atb | la Bus Academy per diventare autisti

Nuove opportunità con la Bus Academy per futuri autisti che includono un numero maggiore di donne. La nuova vita di Stefania Perico che ha accettato la sfida di rimettersi in gioco a 43 anni nel trasporto pubblico e l’esperienza di Roberto Milani, da nove anni in Atb, ora conducente di autobus e delle funicolari di Bergamo e di San Pellegrino. Ritorna la Bus Academy di Atb Consorzio, in collaborazione con Enaip Lombardia, per formare nuovi autisti e rispondere alla crescente carenza di personale. Il percorso, il cui bando di iscrizione si è appena concluso attivando la formazione per 20 futuri autisti, prevede 320 ore di formazione distribuite su 20 settimane, rivolte a disoccupati di almeno 21 anni, con patente B o superiore e buona conoscenza dell’italiano. La prima Academy è stata avviata nel dicembre 2024 con tre classi ed ha riscosso un grande successo: su 19 partecipanti, 18 sono già in servizio come conducenti di autobus. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

